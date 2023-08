Montemiletto, camion carico di bombole di ossigeno a fuoco: paura in A16 Il rogo è stato tempestivamente spento

Principio di incendio in autostrada a bordo di un camion che trasportava bombole contenenti ossigeno, paura in A16. Grazie all'intervento tempestivo della squadra Gsa sono state rapidamente sedate le fiamme, che si stavano rapidamente sprigionando dal vano motore del mezzo. E' successo questo pomeriggio lungo l'autostrada A16, all'altezza del chilometro 61+300, nel territorio di Montemiletto, a pochi metri dall'imbocco della galleria.

L'autista alla guida del camion, resosi conto del principio di incendio sviluppatosi a bordo, si è subito fermato allertando i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati gli uomini del Gsa, che hanno spento l'incendio e i vigili del fuoco di Bisaccia, che hanno completato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell'area. Non si registrano feriti. La viabilità in direzione nord è stata sempre garantita in sicurezza, delimitando l'area di intervento alla sola corsia interessata, consentendo alle vetture in trasito di continuare la marcia.