È lutto cittadino a Volturara: "Silenzio e preghiere per il nostro Alessandro" Oggi i funerali nella chiesa madre del centauro morto sabato in un incidente in moto. Aveva 45 anni

Si terranno oggi, mercoledì 23 agosto 2023, i funerali di Alessandro Marino, il 45enne morto in un tragico incidente in moto lo scorso sabato, 19 agosto. La salma nelle scorse ore è stata restituita ai familiari e oggi saranno celebrati i funerali nella chiesa.madre del comune di Volturara Irpina . Il sindaco Marino Sarno ha proclamato, con apposita ordinanza , il lutto cittadino per questo pomeriggio, invitando cittadini e associazioni presenti sul territorio ad osservare un minuto di silenzio alle ore 15, quando in paese risuoneranno le campane a lutto. In segno di partecipazione e vicinanza alla famiglia colpita da questa drammatica perdita, l'amministrazione locale ha proclamato il lutto cittadino dalle 15:00 alle ore 17:00 del 23 agosto 2023. Durante questo periodo, la bandiera verrà esposta a mezz'asta negli edifici pubblici. La comunità è straziata per la morte di Alessandro Marino. L’uomo stava percorrendo una contrada rurale a bordo della sua moto , intorno alle 20:00 di sabato 19 agosto, quando per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo schiantandosi contro una ringhiera . Nulla da fare per il 45enne rinvenuto cadavere in strada da alcuni passanti. Un dramma senza fine per il piccolo comune in provincia di Avellino.