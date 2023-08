"Mia madre salvata dalla squadra del 118 dell'Asl di Avellino: vi dico grazie" Il figlio di una paziente ha ringraziato il personale intervenuto con professionalità e cortesia.

“Volevo complimentarmi per l’efficienza, la professionalità e la cortesia dimostrata dall’unità del 118 composta dal dott.Pagano, dall’infermiera Urciuoli e dall’autista Di Ruggiero che si sono prodigati per risolvere un problema di mia madre”. Con queste parole il figlio di una paziente, che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari afferenti all’UOC Emergenza Territoriale COT, ringrazia il personale dell’ASL di Avellino, guidata

da Mario Nicola Vittorio Ferrante.

“È stato un piacere constatare che ci sono dipendenti, volontari e un’organizzazione delle emergenze all’altezza delle situazioni che tengono alto il nome della sanità pubblica del nostro Paese” - scrive il figlio dell’assistita, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dagli operatori dell’Emergenza territoriale, quotidianamente impegnati in prima linea in un servizio strategico e fondamentale per la popolazione".