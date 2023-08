Pedalò si ribalta in mare: avellinese coraggioso salva famiglia tra le onde A Torre Melissa intervento in mare dell'irpino Giuseppe Rocchetta

Quella di ieri doveva essere una tranquilla giornata di riposo al mare, di rifugio dall’afa opprimente di questi giorni, per i bagnanti che affollavano il lungomare di Torre Melissa, quando nel pomeriggio si è sfiorata la tragedia. Non è ancora chiara la dinamica: l’unica certezza è che uno dei bagnanti si è accorto di un pedalò che a causa delle onde e del vento si è ribaltato mettendo a serio rischio una famiglia con due bambini a bordo, determinante la sua prontezza. Un avellinese che in passato ha dato il suo contributo nel corpo dei Vigili del Fuoco in discontinuo, Giuseooe Rocchetta che, accorgendosi dello stato di difficoltà della famiglia, si è tuffato in mare raggiungendoli a nuoto, riuscendo faticosamente a trascinarli a Riva e mettendoli in salvo. La famiglia intera ha ringraziato calorosamente l'irpino per la prontezza e coraggio dimostrato in mare.