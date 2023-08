Dramma carceri ad Ariano e ad Avellino: una giornata da dimenticare Alta tensione nei due istituti per la morte di un detenuto e una aggressione al medico di guardia.A

Alta tensione nei due istituti penitenziari irpini per la morte di un detenuto e una aggressione al medico di guardia. A darne notizia il segretario regionale Osapp, organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, Vincenzo Palmieri.

Ieri presso l'istituto di Ariano Irpino è morto un detenuto autore nei giorni scorsi di gravi atti di autolesionismo già riportati dalla cronaca.

Mentre ad Avellino nella serata di Ieri il medico di guardia è stato aggredito prima verbalmente poi fisicamente da un detenuto straniero che con arroganza e violenza pretendeva cure, a suo dire.

Il detenuto prima verbalmente infieriva contro il sanitario poi passava a vie di fatto colpendo medico con uno sgabello. Il sanitario veniva trasportato al pronto soccorso per le lesioni subite dalla aggressione.

Interviene sulla vicenda il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello che ribadisce l'urgenza di interventi risolutivi per le due complesse realtà Penitenziarie di Avellino ed Ariano.

Il sindacalista informa che al momento sono in corso interlocuzioni con i vertici del Dap che hanno garantito in tempi brevi l'arrivo del Gom, gruppo operativo, di un direttore ed un comandante in pianta stabile per il penitenziario di Avellino come per la casa circondariale di Ariano l'assegnazione di un comandante titolare oltre a verificare l'assegnazione di rinforzi del personale nei diversi ruoli.