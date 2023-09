In migliaia senza il biglietto fuori dallo stadio, delirio stasera ad Avellino Capienza di 7mila posti insufficiente per il grande entusiasmo tornato nell'ambiente del calcio.

Non hanno il biglietto. Ma andranno lo stesso allo stadio. Ad Avellino sta accadendo qualcosa davvero di straordinario. Non sono sufficienti i 7mila posti previsti per questa sera per Avellino-Latina, prima gara del nuovo campionato di C. “Io andrò lo stesso al “Partenio”, voglio entrare”, ci dice Stefano che non vive ad Avellino ma stasera trasferisce la famiglia in Irpinia “perché io sono un lupo”. Incredibile l'entusiasmo che si respira in città. Non accadeva da tempo. Ma resta l'amarezza per la scarsa disponibilità di posti, il Partenio-Lombardi che ha vissuto l'epoca d'oro del calcio avellinese è ormai uno stadio in disarmo. Un sogno per 40mila che vivevano le emozioni delle sfide con Milan, Inter e Juve e – perché no – del derby con il Napoli, che anche per Maradona era “El classico”, come a voler sottolineare che il derby era solo uno: Napoli-Avellino. Fatto sta che stasera c'è il delirio. Si prevedono seri rischi per l'ordine pubblico. Prefettura e questura sono già allertate. Stasera almeno un migliaio di tifosi resterà fuori. E sarà un bel problema tenerli lontano dai gradoni della Curva Sud...