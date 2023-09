Sorpreso a rubare in un'auto durante la movida, arrestato pregiudicato irpino E' accaduto intorno alla mezzanotte nei pressi del Comune

Proseguono anche con l’inizio del mese di settembre i servizi di controllo del territorio, pianificati a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena.

Nella giornata di sabato 2 settembre 2023 sono stati attuati – come da fine maggio - durante le ore serali, pianificati servizi finalizzati al contrasto dei reati in genere ma soprattutto volti ad arginare episodi illegali correlati alla movida cittadina. I servizi hanno avuto luogo in città dove insistono la maggior parte di pub e locali commerciali che costituiscono luogo nevralgico di aggregazione.

In particolare il dispositivo di sicurezza adottato per la cosiddetta movida, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l’impiego, oltre degli ordinari dispositivi di controllo del territorio, di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che hanno attuato anche presidi fissi in diverse zone del centro cittadino. L’adozione dei citati servizi ha consentito di:

• identificare nr. 112 persone;

• controllare nr. 56 autovetture;

Inoltre durante itali servizi di controllo del territorio personale dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico traeva in arresto un pregiudicato avellinese per furto su di una autovettura parcheggiata in via Rifugio nei pressi del Comune di Avellino.

L’attività di polizia giudiziaria traeva spunto da una segnalazione pervenuta tramite 113 presso la locale Sala Operativa, nel corso della quale un privato cittadino, alle ore 00:15, notava un uomo che con fare sospetto forzava la capote di un auto, per poi introdursi all’interno.

Il ladro approfittando anche della notevole affluenza di giovani presso il centro storico di Avellino riusciva, indisturbato, in pochi minuti ad impossessarsi di un portafogli contenenti carte di credito e documenti personali, di un giubbotto e di un cappellino griffati.

La volante di turno interveniva tempestivamente e riusciva a bloccare il ladro, mentre usciva dal veicolo segnalato, con un bustone entro il quale deteneva il materiale asportato. Gli Agenti operanti perquisivano il reo, rinvenendo nella busta in plastica l’intera refurtiva, lo stesso, tra l’altro, deteneva illegalmente una mannaia e degli oggetti atti allo scasso.

Successivamente veniva effettuata anche perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, nel corso della quale venivano rinvenuti 12 proiettili di diverso calibro, munizionamento comunemente usato per revolver.

Sulla base degli elementi emersi il soggetto veniva tratto in arresto, per i reati di furto aggravato, possesso di oggetti atti allo scasso, possesso ingiustificato di arma impropria, e per detenzione illegale di munizionamento da sparo. La refurtiva recuperata veniva consegnata immediatamente all’ avente diritto che formalizzava denuncia sull’accaduto.

L’attività posta in essere dalla Polizia di Stato, veniva coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.