Avellino, rami pericolanti in Viale Italia: tragedia sfiorata Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino

di Paola Iandolo

Le forti raffiche di vento hanno provocato ancora danni agli alberi di Viale Italia. Immediata la richiesta d'intervento pervenuta alla centrale dei vigili del fuoco di via Zigarelli. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che si sono resi conto dei danni riportati dalla vegetazione. I caschi rossi sono immediatamente giunti in viale Italia, all'altezza della scuola media Solimena, per rimuovere il pericolo che insisteva su passanti e automobilisti della centralissima arteria cittadina. Al momento, i caschi rossi, sono ancora sul posto per tagliare i rami pericolati spezzati dalle forti folate di vento. L'intervento si è protratto per qualche ora.