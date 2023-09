Avellino: torcia, guanti e bandana sul viso, ladri in azione a Contrada Pennini I malviventi sono stati messa in fuga dal sistema di sicurezza

Non si ferma l'ondata di furti messi a segno ad Avellino. Stavolta il sistema di allarme e sicurezza di un appartamento a contrada Pennini ha sventato l'ennesimo colpo di una lunga sequenza in atto da mesi in città. Il tentativo di furto è stato sventato grazie all'efficacia di un moderno sistema di allarme, che con un acuta sirena acustica ha imposto la fuga ai banditi, blindando ogni accesso alla casa.

Questa rapida reazione ha evitato danni materiali e, cosa ancor più importante, ha preservato la tranquillità dei residenti. Fortunatamente, le telecamere di videosorveglianza installate nell'area hanno registrato tutto, fornendo elementi utili per le indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Le immagini catturate potrebbero aiutare a identificare i colpevoli e portarli alla giustizia, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti i residenti .