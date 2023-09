Ariano: distrutta la teca con all'interno il defibrillatore sotto il municipio L'indignazione da parte di Vincenzo Romolo: "Queste beste non ci fermeranno"

Distrutta la teca con all'interno il defibrillatore. E' successo ancora una volta in piazza plebiscito, all'ingresso del municipio ad Ariano Irpino. Ignoti, nel cuore della notte si sono resi protagonisti del grave e stupido gesto. Era già accaduto qui come pure nella centralissima piazza Mazzina ad opera sempre di imbecilli.

"C’è tanta amarezza - afferma Vincenzo Romolo in qualità di past president del Rotaract Club Avellino Est - lo avevamo fatto sostituire il 29 luglio scorso a seguito di un altro atto vandalico. Oggi, nuovamente, lo hanno danneggiato. Queste bestie non fermeranno la nostra voglia di dedicarci al bene della nostra comunità. Andiamo avanti e non molliamo mai! Solleciteremo da subito l’installazione di telecamere di sorveglianza: come siamo ridotti male! Telecamere a protezione di un dispositivo salvavita!!!

Il defibrillatore è stato collocato in questo spazio strategico, affollato di notte dalla movida è anche di giorno, considerata la presenza di banche, uffici e attività commerciali. Frutto di una donazione grazie alla sensibilità del Rotaract Club Avellino Est avvenuta nel 2018. Indignazione e dura condanna per questo ennesimo e grave gesto da parte dell'amministrazione comunale di Ariano Irpino.