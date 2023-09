Avellino, aggressioni ai supporter del Napoli in viale Italia: 5 daspo Rubarono sciarpe e bandiere ai tifosi azzurri

di Paola Iandolo

Sono stati raggiunti dai Daspo cinque dei nove indagati per aver aggredito i tifosi del Napoli la sera del 4 maggio, durante i festeggiamenti per lo scudetto conquistato ad Udine. A firmare i provvedimenti il questore di Avellino, Nicolino Pepe. Per uno di loro la durata del daspo è di sei anni, per altri quattro indagati la durata è di diciotto mesi.

Il decreto di perquisizione e sequestro

I nove indagati a luglio scorso furono raggiunti anche dal decreto di perquisizione e sequestro dei telefoni cellulari per poter effettuare le verifiche. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Nicola D’Archi, Fabio Tulimiero e Gerardo Santamaria. A coordinare le indagini Vincenzo D’Onofrio e Vincenzo Toscano.

Le accuse

I 9 giovani irpini che la sera del 4 maggio scorso, aggredirono un gruppo di supporters del Napoli mentre percorrevano con auto e ciclomotori le vie cittadine, e soprattutto viale Italia. I giovani irpini appartenenti alla tifoseria organizzata dell’US Avellino sono accusati di aver sottratto bandiere ai tifosi del Napoli, oltre che di aggressione fisica e di intimidazione nei confronti dei tifosi azzurri.