Terrore in carcere a Bellizzi: detenuto picchia gli agenti e poi sale su tetto Ancora violenza nel penitenziario irpino, rinvenuta anche quantità ingente di droga

Ancora una volta il carcere di contrada Sant'Oronzo di Bellizzi Irpino fa parlare di sé, ormai è difficile meravigliarsi!

Sono due gli ultimi fatti di cronaca denunciati in una nota dal sindacato Uilpa poliizia penitenziaria.

"La giornata di ieri purtroppo, per i pochi poliziotti rimasti, inizia con una difficile gestione di un detenuto di origine marocchina che per motivi ancora sconosciuti pone in atto una serie di comportamenti violenti ed alla fine a pagare dazio sono sempre i soliti! Difatti alcuni poliziotti hanno dovuto ricorrere alla cure mediche.

Continuando nel pomeriggio, forse ancora non soddisfatto, lo stesso detenuto, eludendo i controlli, ha preso altra strada, quella di salire sul tetto. Soltanto dopo un paio di ore e dopo che sono accorsi sul posto i vigili del fuoco e il magistrato di sorveglianza, il detenuto straniero è sceso dal tetto. Anche questa volta fortunatamente si è evitato il peggio!

Altra vicenda che in questo caso vede protagonisti i pochi poliziotti penitenziari rimasti è quella relativa al ritrovamento di un’ingente quantità di sostanza stupefacente nonché di un numero abbastanza elevato di telefoni cellulari e smartphone.

La “merce” è stata rinvenuta all’interno della borsa di un detenuto che aveva fruito di un permesso premio. Ma non è tutto, perché questo ritrovamento poteva essere il cd. “specchietto per le allodole”. Infatti, il personale in servizio, grazie alla esperienza e alla professionalità, ha capito che questo avrebbe potuto

nascondere ancora altro.

Non a caso il detenuto permessante, dopo vari inviti da parte personale, ha iniziato ad espellere ovuli (con molta probabilità contenenti sostanza stupefacente) ingeriti precedentemente.

Il segretario generale Gennarino De Fazio e il segretario provinciale Franco Volino ribadiscono ancora una volta, che per la struttura penitenziaria in questione occorre un intervento immediato, solido e strutturato.

"Occorre una valutazione appropriata da parte degli uffici centrali del dipartimento affinché al carcere di Avellino arrivi altro personale a sostegno di quei pochi poliziotti rimasti, che con spirito di corpo, con tenacia, con professionalità e impegno cercano di assolvere i compiti che la Legge demanda alla polizia penitenziaria."