Castelfranci, omessa custodia di armi: 55enne denunciato I controlli dei carabinieri che hanno riscontrato l'ammanco di una pistola

I carabinieri della stazione di Castelfranci, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno denunciato un 55enne del luogo per “omessa custodia di armi”. I militari, nel procedere ai predetti controlli, hanno riscontrato l’ammanco di una pistola calibro 7,65 legalmente detenuta e denunciata. Nei confronti del predetto è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.