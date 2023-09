Avellino, paura in via Cavour: ambulanza si schianta contro un albero Il mezzo della croce rossa è finito contro un grosso albero

Questa mattina, 8 settembre 2023, in Via Cavour ad Avellino si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'ambulanza della Croce Rossa di Avellino. L'incidente, secondo una primissima ricostruzione, sarebbe avvenunto nella corsia riservata ai pullman. L'autista alla guida di un'ambulanza della Croce Rossa, che procedeva a velocità sostenuta, avrebbe incrociato un furgone. L'autista del servizio di soccorso si sarebbe trovato improvvisamente la carreggiata impegnata, andando ad impattare contro l'albero. Fortunatamente, non si sono verificate conseguenze gravi per l'autista. Eventuali responsabilità saranno accertate dalle forze dell'ordine.