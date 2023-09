Università ad Avellino, nella sede del comune: verso la convivenza forzata Per i primi due mesi dovranno convivere studenti e dipendenti comunali

di Paola Iandolo

E' tutto pronto per far partire le lezioni universitarie ad Avellino. Ma almeno per i primi due mesi dovranno convivere studenti universitari e gli impiegati comunali. Il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa preannuncia che i lavori sono terminati al piano terra dello stabile di Piazza del Popolo. Piano interamente destinato ai corsi di laurea del Polo Avellino, Tecniche per l'edilizia e il territorio, Electrical Engineering for Digital Energy, Sicurezza Informatica e tecnologie cloud. Ma ai piani superiori resteranno gli uffici comunali, in quanto il puzzle dei trasferimenti non è stato ancora avviato.

L'avvio delle lezioni

L'avvio delle lezioni è atteso per il 25 settembre, almeno questa è la data indacata sul sito internet.

Le altre sedi indacate dal sindaco non sono pronte

A rallentare il trasferimento è il mancato completamento dei lavori al Victor Hugo a Collina della Terra. I lavori sono ancora in alto mare e dunque una parte degli uffici comunali destinati in questa sede non potranno trovare subito una sistemazione. Da iniziare sono anche i lavori alla facciata del palazzo De Peruta e negli ambienti interni. Spazi che dovranno ospitare gli uffici comunali, ma ci vuole ancora tempo. Ed ancora gli uffici del giudice di Pace dovrà trovare sistemazione negli uffici dell'ex anagrafe. Anche qui sono attesi i lavori adeguamento.

L'unica sede pronta è quella del Convento San Generoso

Qui dovranno trovare sistemazione gli uffici dell'anagrafe.