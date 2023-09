Movida blindata ad Avellino: multe e controlli nel fine settimana in centro Identificate 109 persone, di cui 11 con precedenti

Movida e controlli, fine settimana di posti di blocco ad Avellino. I servizi hanno avuto luogo in città, nei luoghi in cui vi è la maggior parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che pertanto costituiscono punto di maggiore aggregazione di giovani. In particolare il dispositivo di sicurezza adottato, disciplinato con apposita ordinanza del Questore, ha visto l’impiego, oltre che degli ordinari dispositivi di controllo del territorio, anche di equipaggi aggiuntivi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che hanno attuato anche presidi fissi in diverse zone del centro cittadino, quali via De Concilij, viale Italia, corso V. Emanuele, via Barone, piazza Libertà, via Scandone, via Tuoro Cappuccini. Con il concorso di pattuglie della Polizia Stradale di Avellino sono stati altresì monitorati gli ingressi autostradali dell’A 16.

L’adozione dei citati servizi ha consentito di: identificare nr. 109 persone, di cui 11 con precedenti; controllare nr. 5 venditori ambulanti; controllare nr. 91 autovetture; contestare nr. 27 infrazioni al Codice della Strada di cui 7 in zone movida.