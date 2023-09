Incidente ad Avellino: perde il controllo e si schianta, paura in via Tedesco Violento incidente stradale in città

Incidente ad Avellino, paura in via Tedesco. Secondo una primissima ricostruzione un automobilista, alla guida di una vettura, ha perso il controllo dell'auto finendo la sua corsa contro due vetture, parcheggiate in via Francesco Tedesco. Nonostante la gravità dell'incidente, il conducente ne è uscito illeso, sebbene visibilmente scosso. Fortunatamente, nessuna delle auto in sosta coinvolte era occupata al momento dell'incidente. Le forze dell'ordine locali sono intervenute rapidamente per indagare sull'accaduto, e un'ambulanza del 118 è stata chiamata per prestare soccorso.