Furti Avellino: controlli a tappeto a contrada Archi e via Fontanatetta Intensificati gli interventi notturni di ispezione anche a contrada Chiaire

Reati e furti, controlli straordinari della polizia e interforze ad Avellino e provincia. Nel capoluogo irpino accurati servizi di controllo sono scattati nelle contrade rurali e periferiche quali via Fontanatetta, contrada Amoretta, contrada Chiaire, contrada Archi, parco Abate e parco Gilia.

L’adozione dei servizi posti in essere mediante 11 posti di controllo ha consentito di: identificare 285 persone delle quali 19 con pregiudizi a carico; controllare 168 veicoli; controllare 4 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari. Contestare due infrazioni al codice della strada.

Inoltre, nell’ambito dell’attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, il Questore della provincia di Avellino, a seguito di attività di analisi dei dati del personale della Divisione Anticrimine, ha adottato 1 provvedimento di ammonimento, 5 avvisi orali e 5 allontanamenti con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia.

Allontanamenti e fogli di via

Nello specifico è stato emesso provvedimento di ammonimento nei confronti di un cittadino beneventano per aver posto in essere condotta persecutoria, reiterata nel tempo, nei confronti di una ragazza. La stessa esasperata del comportamento dell’uomo si era recata presso il Commissariato di Cervinara per esporre quanto accaduto, avanzando nella circostanza richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore di tale condotta.

Inoltre sono stati allontanati con inibizione al ritorno nei comuni dove sono stati controllati per un periodo da uno a tre anni i seguenti soggetti: 1 cittadino di nazionalità romena dimorante in Monteforte Irpino, allontanato dal capoluogo irpino per anni tre a seguito di intervento della sezione Volanti.

Violenza a piazza Kennedy

Il predetto con pregiudizi a carico per minacce, percosse, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso , in questa Piazza Kennedy, dopo aver sferrato un pugno ad un cittadino di nazionalità straniera gli sottraeva un cucciolo di cane; 1 cittadino di nazionalità romena residente in Napoli, già noto alle Forze di Polizia, allontanato dal capoluogo irpino per anni tre. L’uomo dopo aver trafugato merce all’interno di un esercizio commerciale di Atripalda per un valore di circa 500 euro, veniva bloccato dai militari della Stazione Carabinieri di Atripalda e segnalato alla competente Autorità Giudiziaria;

1 cittadino di nazionalità romena proveniente dal napoletano, allontanato per anni uno e mesi sei, il quale veniva controllato dai militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano (AV) nei pressi di un centro commerciale del luogo, perché notato aggirarsi in atteggiamento sospetto all’interno del parcheggio. Lo stesso, con precedenti per rapina aggravata e lesioni personali risultava già destinatario di analoghi provvedimenti da altri comuni italiani; 2 cittadini di nazionalità italiana provenienti, rispettivamente, dal napoletano e dal casertano, allontanati dal comune di Montecalvo Irpino (AV) per anni tre. I predetti, con un abile stratagemma e carpendo la fiducia di un’anziana signora, erano riusciti a farsi consegnare dalla stessa una discreta somma di denaro ed oggetti in oro.

Sono stati altresì adottati provvedimenti di prevenzione della misura dell’avviso orale nei confronti di:- 4 cittadini di nazionalità italiana, su proposta della Divisione Anticrimine, perché con pregiudizi a carico per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione;- 1 cittadino italiano, su proposta dell’Arma Carabinieri, perché gravato da pregiudizi per detenzione e porto illegale di armi, rissa, lesioni personali, ricettazione, violenza a P.U.