Ariano, lotta ai furti: controlli da parte della polizia municipale Obiettivo, far sentire la presenza costante degli agenti sul territorio in sinergia con i cittadini

Controlli nel centro storico, periferie e zone rurali da parte della polizia municipale. Si intensifica il rapporto di collaborazione e sinergia tra i cittadini e il comando di piazza Mazzini. L'obiettivo è quello di stroncare sul nascere ogni tipo di infiltrazione malavitosa in città. E anche quella di oggi è stata una giornata super operativa per le pattuglie coordinate dal comandante Angelo Bruno.

Non si contano le segnalazioni di auto e persone sospette al centralino della polizia municipale. Non sempre si tratta di persone malavitose, ma ciò che conta è far sentire la presenza costante sul territorio, senza lasciare nulla casa. Non a caso nel pomeriggio una pattuglia a seguito di segnalazione ha verificato la posizione di due persone giunte dal napoletano, intende a fotografare alcune zone della città, alla ricerca di un alloggio in fitto per motivi di lavoro. Ad insospettirsi erano stati alcuni residenti. Alla fine le verifiche sono risultate regolari, ma le stesse persone fermate dagli agenti, hanno apprezzato l'attività di prevenzione.

L'attenzione resta altissima e l'allarme non cessa

L'ultimo tentativo di furto è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 18.00 in località Foresta. I malviventi dopo aver manomesso un lucchetto stavano per intrufolarsi in una villetta, in assenza dei proprietari ma il colpo è andato a vuoto essendo stai messi in fuga da una donna. Sul posto è intervenuta la polizia.