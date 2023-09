Prende fuoco una baracca in legno, paura a Contrada Bagnoli Nessun danno a persone. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri

I Vigili del Fuoco di Avellino alle 18'30 sono intervenuti a contrada Bagnoli, alla periferia della città, per un incendio che ha interessato una baracca in legno e lamiere contenente legna e attrezzi agricoli, adiacente all'abitazione del proprietario. Il pronto intervento di due squadre dalla sede centrale di via Zigarelli ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che si propagassero alla vicina abitazione. Il proprietario un uomo del posto, oltre un comprensibile spavento non ha subito conseguenze. Sul posto volanti della Polizia di Stato e i Carabinieri di Avellino.