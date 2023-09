Ariano: cinghiali a branco nelle campagne di fiumarelle La situazione sta diventando insostenibile. Il grido di allarme arriva dagli abitanti

Cinghiali a branco nelle campagne di fiumarelle al confine tra Ariano Irpino e Grottaminarda. La situazione sta diventando insostenibile.

Il grido di allarme arriva dagli abitanti del luogo oramai esasperati: "Non ce la facciamo più, non sappiamo più a chi rivolgerci. Siamo letteralmente invasi e recarci nei campi costituisce davvero un pericolo.

E c'è chi come un automobilista, finito in una strada senza sbocco sempre su questo territorio in questione, si è imbattuto con il branco, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un dato e certo la questione va affrontata seriamente e in fretta anche su quest'altro versante. Viene rivolto un accorato appello a chi di competenza.