Ariano: ladri in casa di una poliziotta: il figlio rientra e loro scappano Non si arresta l'ondata di furti. Indagini in corso da parte del locale commissariato di polizia

Rientra a casa e trova i ladri in fuga. Paura per un giovane in località Manna ad Ariano Irpino poco dopo la mezzanotte. I malviventi si sono intrufolati all'interno di una delle ultime abitazioni poco prima del viadotto faccendo razzia all'interno, approfittando dell'assenza dei proprietari. La madre è una poliziotta in servizio a Napoli e lungo la stessa strada risiedono altri due appartenenti alle forze dell'ordine.

Assurdo, certo una casualità, ma ciò dimostra chiaramente che ad agire sarebbero state persone non del luogo. Chi poteva mai sfidare un luogo così blindato. Il bottino è ancora in via di quantificazione.

C'è chi in zona ha uduto colpi di arma da fuoco probabilmente a scopo intimidatorio e l'abbaiare continuo dei cani. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Utili alle indagini, potrebbero essere le immagini registrate da una telecamera situata davanti ad una delle abitazioni, a pochi metri dal luogo in cui hanno agito i delinquenti.