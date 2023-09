Furti e attentati, il questore: Avellino rientra negli standard di sicurezza Il numero uno della questura di via Palatucci in occasione della festa del patrono, San Michele

“Avellino rientra negli standard di sicurezza” queste sono le parole del questore Nicolino Pepe, in occasione della festa del patrono della polizia, San Michele, che si è svolta nella chiesa del Rosario di Avellino, lungo corso Vittorio Emanuele. Il numero uno della questura di via Palatucci, ritiene che anche il fenomeno dei furti non è preoccupante. “Le statistiche ci dicono che vengono commessi meno di un furto al giorno ad Avellino e un furto e mezzo nella provincia”. Il questore parla di percezione della sicurezza che ovviamente viene meno e per questo motivo attiverà un'azione per essere più vicini ai cittadini. Invece, per quanto riguarda l'ordigno di via Imbimbo, posizionato davanti al portone d'ingresso di uno stabile, il questore sostiene che non si tratta di una manifestazione delittuosa di criminalità strutturata, ma la polizia lavora, sono stati ascoltati testimoni e visionato le telecamere, quindi a breve il cerchio potrebbe chiudersi.