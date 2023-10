A16, tir carico di birra in fiamme: corsia chiusa in autostrada Oggi alle 15.30

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 15'30 di oggi due ottobre, sono intervenuti sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa al Km.30,400, nel territorio del comune di Baiano in direzione Napoli, per un incendio di un'autocarro in transito. Le fiamme che hanno interessato la cabina del pesante automezzo partito da Bari e diretto a Napoli e che trasportava Birra, sono state spente mettendo in sicurezza l'area. Chiusa temporaneamente la corsia in direzione Napoli durante le operazioni di soccorso, per il conducente nessuna conseguenza di rilievo tranne un comprensibile spavento.