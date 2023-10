Tir dalla Grecia carico di pesce fresco avariato, bloccato ad Avellino Lo ha fermato la polizia stradale al casello di Avellino Ovest: era diretto in Spagna

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, nell’ambito della capillare attività di vigilanza autostradale, ha sottoposto a sanzione amministrativa un veicolo commerciale che trasportava prodotti ittici.

Nel dettaglio, una pattuglia della Sottosezione autostradale di Avellino Ovest, durante il regolare servizio, notava in autostrada un veicolo industriale che perdeva copiosamente acqua dai portelloni posteriori.

Ad un più attento controllo, si è appurato che il veicolo, carico di pesce fresco da destinare alla vendita al dettaglio, proveniva dalla Grecia e transitava in Italia per poi approdare in Spagna.

La copiosa perdita di liquido poteva far presagire una compromissione delle proprietà organolettiche della merce con possibili rischi relativi alla salute dei consumatori finali.

Pertanto, al fine di procedere ad un più approfondito controllo, la pattuglia ha richiesto l’intervento dalla competente A.S.L. di Avellino al fine di accertare lo stato di conservazione del prodotto ittico.

A seguito di ispezione, è emerso che il veicolo risultava privo della vasca raccogli acqua, richiesta dalla vigente normativa e, pertanto, sanzionato e diffidato al ripristino di quanto dovuto.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza stradale, detto controllo segue quello effettuato pochi giorni prima in cui, in analoghe circostanze, è stato fermato e sanzionato altro veicolo commerciale contenente prodotti ittici dal valore di circa un milione di euro.

Le attività in esame, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, risultano particolarmente importanti in quanto vanno a prevenire i possibili rischi alla salute connessi alla vendita di prodotti non conservati perfettamente.