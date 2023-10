Lettere minatorie dal carcere: assolta pluripregiudicata 44enne di Avellino Il caso giudiziario

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Penale, presieduto dal Giudice Fabio Squillaci, nella giornata di oggi ha mandato assolta M.R., pluripregiudicata di Avellino, classe 1979, residente a Salza Irpina, accusata di aver inviato nell'Agosto 2018 dal Carcere Femminile ove si trovava ristretta, una serie di lettere contenenti esplicite minacce di morte ad una persona di Battipaglia , M.O. che, secondo la donna, era stato con le sue dichiarazioni il principale responsabile della sua carcerazione. Tra le frasi incriminate scritte dalla donna alla persona offesa anche:<<Meglio a sentire suoni di cancella che suono di campane>> ed anche <<sappi che io ho le porte aperte dappertutto>>. Il Tribunale di Salerno, aderendo in pieno alle considerazioni sollevate dall'Avvocato Rolando Iorio, difensore di fiducia della pluripregiudicata, ha mandato assolta la donna per non aver commesso il fatto. La pluripregiudicata di Avellino, detenuta per altro nel Carcere femminile di Trani, era presente in videocollegamento.