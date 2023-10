Ariano: ladri in un'abitazione, bottino magro ma tanta rabbia Indagini in corso da parte dei carabinieri

Nel giorno del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paola Spena, tenutosi questa volta a Sant'Angelo dei Lombardi sull'emergenza furti, in Irpinia si registra una nuova incursione dei ladri. Ed ancora una volta Ariano a far parlare di se. Questa volta la zona presa di mira è stata contrada Santa Barbara, non nuova ad episodi del genere.

I ladri, sono saliti al primo piano di un'abitazione da una impalcatura laterale, essendo in fase di ultimazione lavori esterni.

Hanno rotto il vetro di un balcone con un punteruolo e forzato la maniglia interna. Una volta all'interno hanno aperto tutti i cassetti e si sono impossessati di poche centinaia di euro presenti nel portafoglio di una borsa. Sul comodino vi erano anche una fede e un trilogy. Non sono stati minimamente sfiorati. Un bottino magro ma tanta rabbia.

La famiglia si era appena trasferita in quella casa dopo una ristrutturazione durata due anni ed erano in atto gli ultimi interventi. Al momento dell'intrusione, ieri sera nessuno era in casa.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto i rilievi ed avviato le relative indagini. Sospetti su un'auto avvistata dagli abitanti e segnalata alle forze dell'ordine.