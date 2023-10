Avellino, fugge all’alt: fermato e denunciato pregiudicato salernitano Il Questore emette il Foglio di Via Obbligatorio

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nella mattinata di ieri, nel corso di un posto di controllo, in piazza De Marsico, provvedeva ad intimare l’alt ad una autovettura Jeep Renegade, con a bordo tre persone, il cui conducente si dava a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento il veicolo veniva abbandonato e le tre persone, scese dall’autovettura, di dileguavano in direzione della centrale Piazza Kennedy. Gli operatori della Polizia di Stato riuscivano, dopo un ulteriore inseguimento, a bloccare il conducente del veicolo in Via Vincenzo Volpe, pregiudicato, di origini salernitane, mentre gli altri occupanti riuscivano a dileguarsi e far perdere le loro tracce.

Lo stesso, che risultava sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per resistenza a pubblico ufficiale e a suo carico venivano elevati diversi verbali al codice della strada(inottemperanza ordine di fermarsi all’alt di polizia, velocità non commisurata, mancanza cintura di sicurezza e guida senza patente).

Così come, parimenti, veniva elevata, per incauto affidamento, sanzione amministrativa al titolare della ditta che aveva concesso il noleggio del veicolo a soggetto privo di patente di guida. Inoltre, il Questore di Avellino, nei suoi confronti ha emesso l’ordine di allontanamento con F.V.O. dal comune di Avellino per la durata di 1 anno e 6 mesi, in quanto ritenuta persona pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica.