Avellino, chiede un'informazione sui bus: è lite in piazza Kennedy Un utente segnala a Ottopagine il caso: "Ci vorrebbe più rispetto per chi paga l'abbonamento"

Aveva solo chiesto un'informazione su una corsa cittadina dei bus a uno degli addetti dell'Air in piazza Kennedy, nei pressi dello stazionamento degli autobus cittadini. Gli è stato risposto in malo modo. “Un atteggiamento ingiustificabile. Ma come si permettono? Si dovrebbero ricordare che lo stipendio glielo paghiamo noi”, racconta l'utente avellinese, che al dipendente Air ha pure mostrato il suo abbonamento. Forse un momento di nervosismo, fatto sta che l'episodio è stato davvero spiacevole. Il passeggero ha poi deciso di segnalare a Ottopagine quanto gli è accaduto. Un caso sicuramente isolato, che non può infangare un'intera categoria. E noi giriamo la segnalazione all'Air ma anche al sindacato, sempre pronto a tutelare l'incolumità degli autisti dei bus – spesso bersaglio di atti di violenza specie a Napoli e Salerno – ma che dovrebbe vigilare anche su certi atteggiamenti sicuramente poco rispettosi nei confronti dei viaggiatori.