Ariano, irruzione in casa di due anziani: portato via un fucile Malviventi ancora una volta in azione nelle campagne di contrada Orneta. Indagini in corso

Colpire anziani indifesi nelle loro abitazioni è il gesto più ignobile che si possa compiere. E ad Ariano Irpino purtroppo è successo per l’ennesima volta.

I malviventi hanno preso di mira nuovamente contrada Orneta, questa volta in località Masserie. Un fazzoletto di terra in cui risiedono pochissime famiglie.

Per una coppia di ultra ottantenni è stata davvero una serata da incubo. Erano intenti a guardare la tv, dopo aver cenato, per poi trasferirsi pian piano come di consueto nella camera da letto. Ed è proprio qui che i ladri, hanno forzato due porte d'ingresso in ferro, dopo aver tagliato una rete metallica per poi agire frettolosamente all’interno.

Hanno svuotato alcuni cassetti, alla ricerca di soldi e oro, ma alla fine i ladri, probabilmente in due, dopo essere stati disturbati dall'arrivo degli anziani sono scappati, non prima di impossessarsi però di un fucile. Non avrebbero trafugato altro.

Comprensibile lo spavento per la coppia, lui 89 e le 88 anni. "Ho fatto il poliziotto notturno in Svizzera, ho visto di tutto nella mia vita, mai capitata una cosa simile. Andassero a lavorare questa gente."

L'uomo è più coraggioso, mentre sua moglie, claudicante con problemi di deambulazione è profondamemente scossa e frastornata dopo l'accaduta. Una giovane donna è al suo fianco con gesti affettuosi per tranquillizzarla. E' una scena che spezza il cuore.

E’ dal vallone Saucito che sono entrati e usciti, per poi sparire nel nulla. Prima di agire hanno lanciato alcune pietre per verificare se qualcuno fosse sveglio o all'indirizzo di un cane apparso anche lui impaurito. Alcuni abitanti, hanno provato a rincorrere i ladri ma senza alcun esito. Come pure i carabinieri a piedi nei campi muniti di torce. Sul posto la scientifica per rilevare alcune impronte ma dei delinquenti al momento nessuna traccia.