Processo Aste Ok, udienza lampo: in aula i testi della difesa Il processo proseguirà il prossimo 11 ottobre

di Paola Iandolo

Aste Ok, udienza quella lampo quella di stamane durante la quale sono stati ascoltati i testi nominati dalla difesa. In particolare un ingegnere citato dall'avvocato Gaetano Aufiero (difensore di NIcola Galdieri e Beniamino Pagano) ha relazionato su una consulenza mobile trascrittiva nel 2021, su richiesta del Pubblico Ministero Woodcock. Il teste ha esaminato il contenuto delle trascrizioni, relative all’imputato Pagano Beniamino. In particolare ha affermato che la qualità della trascrizione “non è stata sempre di buona qualità”, tuttavia, per lunghi tratti, è stato possibile - previa ottimizzazione, anche considerando che gli interlocutori parlavano in dialetto - ultimare la trascrizione. L’avvocato Aufiero in aula ha chiarito anche che si è reso necessario citare l'ingegnere per far luce su di una parola trascritta. Era stata riportata la parola "cocaina” per ben tre volte, ma in realtà si faceva riferimento alla parola “guagliona”.

Si torna in aula l'11 ottobre prossimo per ascoltatre altri testi.