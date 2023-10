Avellino, minacce al giudice Cassano: fissata l'udienza preliminare per De Vito Le indagini sulle minacce al giudice furono chiuse il 4 giugno del 2022

di Paola Iandolo

Minacce al giudice del tribunale di Avellino Paolo Cassano: a gennaio verrà discussa l’udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Kevin De Vito difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria. Il giovane - detenuto nel carcere di Bellizzi per i reati di tentata estorsione e sequestro di persona nei confronti di una coppia di tossicodipendenti - quando i carabinieri di Avellino gli notificarono, nel marzo scorso, una nuova ordinanza, con un’accusa di detenzione di armi e falso, iniziò ad inveire, contro il giudice Cassano, firmatario del provvedimento. “Lo sparo in testa” disse in presenza dei militari dell’Arma. Parole che confluirono in un’annotazione di servizio e venne aperto un procedimento penale inviato alla Procura di Roma, competente in caso di minacce ai componenti del Corpo dello Stato.