Avellino, incidente nella notte: auto contro muro, 3 ragazzi in ospedale Intorno alla mezzanotte l'auto è sbandata ed è finita contro un muro in via Troncone

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri 8 ottobre, sono intervenuti in città in via Fratelli Troncone per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e terminava la sua corsa contro un muro che delimita la strada. A bordo dell'auto quattro ragazzi, tutti di Avellino, di cui tre rimanevano feriti e venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche e uno veniva medicato sul posto. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto erano presenti i Carabinieri di Avellino per effettuare i rilievi di competenza.