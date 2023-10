Avellino, indagine Dda: disposta archiviazione per l'ex comandante della Finanza La procura di Roma ha disposto l’archiviazione per il generale Mancazzo

L'ex comandante della Guardia di Finanza di Avellino, Antonio Mancazzo era stato iscritto nel registro degli indagati nel febbraio del 2022 dalla Dda di Bari con le accuse di riciclaggio, frodi fiscali e condotte di corruzione. Ipotesi di reato contestate all’attuale generale della gdf per essersi fatto corrompere per rivelare notizie coperte dal segreto istruttorio.

Indagini della Procura capitolina

Gli atti di indagine che inizialmente hanno fatto scattare 80 misure per l’operazione denominata “Levante” sono approdati alla procura di Roma per competenza. Ma i giudici della sezione indagini preliminari di Roma hanno disposto il decreto di archiviazione per Mancazzo considerato estraneo ai fatti. Decreto emesso il 14 febbraio 2023.