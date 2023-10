Incidente nella notte: in rianimazione 19enne di Avellino al Moscati Ricoverato in prognosi riservata in rianimazione il giovanissimo

Si sono aggravate le condizioni di uno dei quattro giovani che la notte scorsa, a bordo di un'auto, si sono schiantati contro un muro nella centralissima via Fratelli troncone. Si tratta di un 19enne di Avellino le cui condizioni sono ritenute gravissime dai sanitari dell'ospedale "Moscati" di Avellino, che hanno disposto il suo trasferimento nel reparto di rianimazione. Secondo i primi rilievi, l'auto dopo aver sbandato è finita ad alta velocità contro il muro che delimita la carreggiata. Per tre di loro le conseguenze più serie e il trasferimento immediato in ospedale, a contrada Amoretta. Per uno di loro, il 19enne, un trauma cranico grave, che ne ha imposto l'immediato trasferimento nel reparto di rianimazione. Altri due i ragazzi avellinesi feriti: un 17enne e un 20enne. Per il quarto solo lievi escoriazioni e il comprensibile spavento. Sul posto ieri notte sono arrivati tempestivi i soccorsi dei Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte. L'impatto della vettura contro il muro, alle mezzanotte di ieri 8 ottobre,è stato violentissimo in via Fratelli Troncone. Secondo una primissima ricostruzione la vettura, per cause in corso di accertamento, è sbandata, terminando la sua corsa contro un muro che delimita la strada. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza e sul posto erano presenti i Carabinieri di Avellino per effettuare i rilievi di competenza.