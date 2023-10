Avellino: auto contro muro, 19enne è grave. Valle prega: "Forza, torna a casa" L'incidente in via Troncone. La parrocchia di rione Valle: preghiamo perché torni presto a casa

Resta ricoverato in gravi condizioni al Moscati di Avellino il 19enne rimasto ferito l'altra notte in un incidente stradale, avvenuto in via Troncone. Il ragazzo viene monitorato costantemente dai sanitari, nel reparto di rianimazione al San Giuseppe Moscati di Avellino. Nessuna grave conseguenza per i suoi amici, che viaggiano a bordo della stessa vettura, che è andata a schiantarsi per cause da accertare contro un muro. Uno di loro è rimasto illeso, per altri due di 17 e 20 anni solo lievi ferite. Intanto, nelle scorse ore, è scattata la mobilitazione a rione Valle, dove il 19enne vive con la sua famiglia. La parrocchia del popoloso rione ha invitato la comunità avellinese a raccogliersi in preghiera per il ragazzo, affinché possa tornare presto a casa. "Accendi una luce, la parrocchia prega per un nostro giovane" si legge nella locandina pubblicata sui social, per invitare tutti a pregare insieme per il ragazzo. La comunità della parrocchia di Santa Maria Assunta in cielo ha voluto così mostrare un segnale concreto di vicinanza in queste ore di grande apprensione. Ieri sera tantissimi fedeli hanno acceso una luce alla finestra, dedicando un momento di raccoglimento e preghiera per il ragazzo.