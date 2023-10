Avellino, causa un incidente: conducente positivo alla cannabis, denunciato L'uomo un pluripregiudicato è stato ricoverato con un codice arancione

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, in occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, con l’obiettivo del decremento delle vittime dovute all’incidentalità stradale entro l’anno 2030,personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino ha proceduto, nell’ultima settimana, ad identificare 740 persone, controllare 335 autovetture, elevare 18 contravvenzioni al Codice della Strada e sottoporre a sequestro 4 veicoli.

Inoltre, in seguito ad intervento per incidente stradale avvenuto la scorsa settimana, personale dell’U.P.G.S.P., ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un pluripregiudicato di origini avellinesi, per guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, in un primo momento, all’atto del controllo rifiutava di sottoporsi all’esame qualitativo ad opera del personale di Polizia, successivamente però veniva accertata la sua positività ai cannabinoidi, risultata dagli esami ematologici effettuati dai sanitari del locale nosocomio a seguito del ricovero in codice arancione, avvenuto anche per le lesioni riportate nell’incidente stradale. Nella circostanza il veicolo di cui era alla guida veniva sottoposto a sequestro amministrativo per la mancanza di copertura assicurativa.