Auto contro muro: 19enne al Moscati, a Valle maratona di preghiera: Forza Giosuè Nella parrocchia di Avellino si prega affinchè il giovanissimo torni presto a casa

Restano stabili, nella loro gravità, le condizioni di Giosuè, il diciannovenne di Rione Valle ad Avellino, rimasto coinvolto nell'incidente stradale, che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in via fratelli Troncone. Il giovane viaggiava a bordo di una Ford Focus insieme ad altri tre amici, tutti rimasti feriti nel terribile schianto, per fortuna solo lievemente. Il diciannovenne è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Moscati di Avellino, dove è costantemente monitorato dai sanitari. La prognosi è riservata e solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro più caro sulle sue condizioni di salute.

Un'intera città è in apprensione per lui. In particolare, si è mobilitata la comunità di Valle che su iniziativa del parroco don Marcello Cannavale ha organizzato una veglia. Una luce di speranza è rappresentata dalle tante candele accese nelle case del quartiere periferico. Ma non solo. La chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo resta aperta per la maratona di preghiera che continua, affinché il giovane possa presto tornare a casa. Giosuè ha riportato le conseguenze più importanti nello schianto. La Ford Focus è andata a impattare contro un palo della luce e contro il muro di recinzione di un'abitazione di via fratelli Troncone.

Sono stati liberati dalle lamiere contorte della Ford Focus dai vigili del fuoco del comando provinciale di via Zigarelli e dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con più ambulanze. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Indagano i Carabinieri.