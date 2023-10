Polizia, servizi "Alto Impatto" ad Ariano: ecco il bilancio della Questura Particolare attenzione alla prevenzione dei furti in appartamento

Disposti dalla Questura, nel Comune di Ariano Irpino sono proseguiti i servizi straordinari “Alto impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduto dal Prefetto dr.ssa Spena. Nelle operazioni, pianificate nelle ultime 48 ore tese alla prevenzione generale dei reati, con particolare riguardo a quelli a carattere predatorio e, in special modo, i furti in abitazione, recentemente registrati in quel territorio, sono state impiegate, oltre alle pattuglie del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerosi le identificazioni e controlli a veicoli effettuate, in particolare nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni predatorie.

L’adozione dei citati servizi posti in essere mediante 12 posti di controllo, ha consentito di:

Identificare 242 persone di cui 35 con a carico pregiudizi di polizia;

Controllare 151 veicoli;

Verificare la posizione di due persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari.

Inoltre, nel corso dei controlli un 59enne del luogo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento perché sorpreso pericolosamente alla guida di un veicolo sprovvisto della patente di guida poiché revocata.