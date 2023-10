Ariano ancora nella morsa dei ladri: un furto messo a segno e uno tentato Malviventi nuovamente in azione a Serra

Hanno colpito ancora una volta e sempre nella stessa contrada. Non c’è pace per gli abitanti di contrada Serra ad Ariano Irpino, nelle vicinanze della Rsa Minerva.

A soqquadro una villa di noti professionisti. Ripresi da una telecamera due giovani, mentre lentamente raggiungono la struttura da un terreno. Le immagini, le ennesime recuperate negli ultimi giorni, sono al vaglio degli inquirenti, con la speranza che si possa arrivare presto e finalmente ad una svolta. Il bottino è in via di quantificazione. Sul posto la polizia le relative indagini.

Pattuglie di carabinieri hanno ispezionato in poco tempo tutta la zona ma senza esito alcuno. Segnalazioni anche da contrada Grignano, dove gli abitanti, lamentano ancora una volta la mancanza di illuminazione pubblica e località Santa Barbara.

Abitanti mobilitati ovunque a sorvegliare il territorio alle prese con un’emergenza che sembra davvero non avere fine. Luci accese dentro e fuori le abitazioni. Di notte non si dorme tra allarmi che suonano e colpi di fucile in aria.

Dalla prefettura di Avellino nessun provvedimento concreto, fatta eccezione del lavoro quotidiano che svolgono da sempre le forze dell’ordine locali sul territorio. Ma controllare un territorio così vasto con segnalazioni che arrivano a pioggia, molte dettate dalla psicosi, da un capo all'altro della città è umanamente impossibile.