Mise in fuga i ladri fingendo di essere armata: trovata morta nonna rambo Rinvenuta cadavere dai familiari giunti da lei per il consueto pranzo della domenica

La sua storia aveva commosso tutti nei giorni scorsi, destando grande curiosità. Rosa Montesanto, 75 anni con grande coraggio e determinazione, da vera guerriera era riuscita a sorprendere i ladri intenti a forzare la finestra della sua abitazione e a metterli in fuga, fingendo di essere armata e non da sola, dopo averli affrontati a viso aperto.

Era intenta a guardare la tv in casa, quando improvvisamente aveva udito strani rumori provenienti da una delle finestre. Si era affacciata dall'interno, notando un uomo incappucciato, che in compagnia di un altro complice stava forzando gli infissi per entrare in casa. Un piano fallito grazie alla sua tenacia di donna temprata.

Tutti pazzi per lei, tanto da battezzarla con il nome di nonna rambo. Una donna d'altri tempi, coraggiosa e bella, alla quale avevamo promesso di farle presto di nuovo visita, per degustare le sue bontà.

E ieri inaspettatamente la triste notizia che ha addolorato tutti. La donna è stata rinvenuta cadavere dai suoi familiari giunti da lei per il consueto e gioioso pranzo della domenica. Nonna Rosa, aveva già preparato ogni cosa, come sempre in maniera scrupolosa, ma un malore improvviso l'ha strappata per sempre all'affetto di tutti.

A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 i quali hanno tentato disperatamente di rianimarla. Una domenica triste e dolorosa per i familiari, una famiglia perbene, stimata da tutti.