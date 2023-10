Ruba una jeep Compass e sostituiscono la targa: 45enne denunciato Le indagini degli agenti del commissariato di Lauro

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione dei furti di autoveicoli, hanno recuperato una autovettura Jeep Compass Limited, rubata a Quindici alcuni giorni fa. I poliziotti, attraverso il sistema di video sorveglianza e con il concorso del personale del Commissariato di Nola hanno rintracciato il veicolo in un parcheggio, nell’immediata periferia di Nola.

Nella circostanza veniva appurato che i malfattori, utilizzando un modus operandi oramai consueto, avevano sostituto le targhe originali, sostituendole con altre risultate successivamente clonate ed appartenenti ad altra analoga vettura. Il mezzo recuperato, dopo gli accertamenti di rito, è stato restituito al legittimo proprietario.

Un 45enne di Lauro è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino perché trovato in possesso di armi improprie. Nella circostanza gli Agenti di Polizia, a seguito di un controllo notavano che il conducente del veicolo evidenziava un atteggiamento insofferente, motivo per il quale si decideva di procedere a perquisizione personale e nell’autovettura.

Nella circostanza, all’interno del vano bagagli venivano rinvenute una mazza da basebbal ed una stecca da biliardo priva di punta ma con il manico ricoperto da nastro isolante, presumibilmente per consentire una maggiore presa. Condotto in Commissariato il 45enne, che tra l’altro non forniva plausibili spiegazioni circa il possesso degli oggetti rinvenuti, a seguito degli accertamenti di rito veniva pertanto denunciato in stato di libertà.