Nuovo Clan Partenio, arriva la prima sentenza definitiva A stabilirlo i giudici della Corte di Cassazione di Roma

di Paola Iandolo

Rigettato il ricorso di Pasquale Nando Bianco (difeso dall’avvocato Quirino Iorio), annullato con rinvio ad altra Sezione Penale della Corte di Appello per la rideterminazione della pena e le attenuanti generiche la condanna nei confronti di Filippo Chiauzzi e Elpidio Galluccio (difesi dall’avvocato Domenico Dello Iacono e Marcello Severino). Questa la decisione dei giudici della II Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Dunque è diventata definitiva la condanna per Pasquale Nando Bianco a 5 anni e 4 mesi di reclusione, quasi totalmente espiata.

Chiauzzi, condannato nel processo con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Napoli a 13 anni e 4 mesi in primo grado nel processo di Appello chiuso nell’ottobre 2022 aveva ottenuto una riforma della sentenza a 12 anni di detenzione.

Galluccio era stato condannato a 11 anni e 10 mesi di reclusione, in secondo grado aveva ottenuto uno sconto di pena a10 anni e 5 mesi di reclusione.

I fratelli Bianco invece, riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno equivalente all’aggravante diversa dal 416 bis, la condanna era stata di 5 anni e 4 mesi per Pasquale Nando e 4 anni per Ferdinando Bianco. In secondo grado entrambi aveva avuto la conferma della condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Napoli.