L'ex Avellino Pini assolto per mafia, condannato per frode sportiva Ecco quanto deciso dalla Corte di Appello di Napoli

Calcio scommesse campionato di serie B: assolto dall’accusa di aver favorito la camorra l’ex calciatore Luca Pini. "Due le partite che erano cadute sotto la lente degli investigatori delle Procura della Repubblica di Napoli e della Procura Federale: Modena-Avellino ed Avellino-Reggina, scontri ove i camorristi risultavano aver scommesso in totale ben 600mila euro. - ecco quanto sottolineato dal legale difensore, Dario Vannetiello e Angelo Loizzi - Secondo gli inquirenti i calciatori che avrebbero concorso ad alterare le partite favorendo gli scommettitori della camorra sarebbero stati Francesco Millesi ed Armando Izzo i quali all’epoca militavano nell’Avellino, nonchè Luca Pini ex giocatore della squadra irpina, ove proprio e solo quest’ultimo risultava aver avuto incontri con i capi clan Umberto ed Antonio Accurso al fine di concordare le scelte sulle scommesse. Con il passare del tempo, grazie al certosino lavoro svolto dalla difesa, la grave accusa di concorso esterno in associazione mafiosa elevata ai calciatori pare proprio sgretolarsi.

Infatti, la Corte di appello di Napoli, II sezione penale, decidendo a seguito della sentenza di annullamento disposta dalla Suprema Corte di cassazione in data 02.02.22, condividendo le ragioni giuridiche formulate dagli avvocati Dario Vannetiello del Foro di Napoli ed Angelo Loizzi del Foro di Bari, polverizzando le condanne ricevute in primo e secondo grado, ha assolto Luca Pini dalla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa pari ad anni tre e mesi sei di reclusione, irrogando solo mesi sei di reclusione per il delitto di frode sportiva, concedendo altresì la sospensione condizionale della pena.

Tale decisione segue quella assunta in data 12.03.2018 dal giudice di primo grado che, mandò assolto anche l’ex calciatore e capitano dell’Avellino Francesco Millesi dall’accusa dall’aver favorito la camorra, in linea con quanto invocato con determinazione dal penalista Dario Vannetiello. Mentre sta proseguendo il giudizio a carico di Armando Izzo, il quale tuttora milita nel campionato di serie A nella squadra del Monza, avendo costui scelto di essere giudicato con il rito ordinario, a differenza di Millesi e Pini che optarono per il rito abbreviato".