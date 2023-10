Investita da un autobus ad Avellino: migliorano le condizioni della 44enne E' stata estubata nella rianimazione del Moscati la donna investita a Corso Europa

Donna investita a corso Europa, migliorano le condizioni della 44enne travolta da un autobus della linea urbana ad Avellino. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino hanno estubato la donna, risvegliandola dalla sedazione profonda praticata lo scorso lunedì, per le gravi ferite riportate nel drammatico sinistro. Giorno dopo giorno nell'unità operativa di rianimazione la 44enne è progressivamente migliorata. Otto i giorni di ricovero per la donna, che è stata tenuta sotto strettissima vigilanza sanitaria. La prognosi resta riservata, ma il quadro clinico complessivo lascia ben sperare.

Secondo una prima ricostruzione la donna, lo scorso lunedì, aveva parcheggiato la sua auto ed era appena scesa dalla vettura per attraversare la strada. Proprio in quel momento, purtroppo, passava un autobus della linea urbana, il cui autista non è riuscito ad evitare il colpo.

La donna è stata presa in pieno dal bus ed è finita al suolo. Soccorsa dai medici della Misericordia di Avellino, è stata trasportata in ospedale, dove è giunta già intubata e con un codice rosso. I medici del Moscati avevano attivato immediatamente il soccorso in piena urgenza. La 44enne resta ricoverata nel reparto di Rianimazione e la comunità avellinese prega, affinchè la donna possa tornare presto a casa.