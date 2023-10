Avellino, blitz dei carabinieri tutela lavoro al teatro Gesualdo Sono in corso le verifiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

Blitz dei carabinieri del Nucleo Tutela Lavoro al teatro Gesualdo di Avellino. E' in corso un controllo al teatro comunale per il rispetto delle regole in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari insieme agli ispettori sono ancora al lavoro per le verifiche.