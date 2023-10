Da Salerno ad Atripalda per compiere furti di auto: presi 5 ladri esperti Si tratta di giovani di età compresa tra i 17 e i 28 anni, provenienti dalla provincia di Salerno

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato in stato di libertà 5 persone per “Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”.

È accaduto stanotte nella Città del Sabato: la pattuglia, notata una Fiat 500 X con a bordo i predetti giovani, dopo averne osservato i movimenti sospetti, ha proceduto al controllo.

Si tratta di soggetti di età compresa tra i 17 e i 28 anni, provenienti dalla provincia di Salerno e già noti alle Forze dell’Ordine.

All’esito di perquisizione, nell’auto sono stati rinvenuti alcuni attrezzi atti allo scasso nonché dei dispositivi elettronici, notoriamente utilizzati dai ladri di autovetture.

Tali oggetti erano stati occultati nella plancia dell’auto, in uno spazio presente sotto l’autoradio, non fissato correttamente per facilitarne lo smontaggio.

I 5 giovani non sono stati in grado di fornire un valido motivo che giustificasse il possesso di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, per cui, attesa l’illiceità della condotta e l’ingiustificata presenza ad Atripalda, oltre alla denuncia in stato di libertà alle competenti Autorità giudiziarie, per loro è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Tale risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio svolta in Irpinia dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, ulteriormente incrementata negli ultimi giorni ed in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena.

Nell’ambito di tali servizi, volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, il tempestivo intervento dei Carabinieri su segnalazione di un cittadino, ha anche impedito il furto in un’abitazione di Pietradefusi: i ladri, forse avvisati da vedette, sono stati costretti a precipitosa fuga, immediatamente prima dell’arrivo di alcune pattuglie della Compagnia di Mirabella Eclano.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.