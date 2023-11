Allarme furti in Irpinia, controlli a tappeto: ladri messi in fuga a Fontanarosa Vasta operazione dei carabinieri a Sturno, Gesualdo, Montemiletto, Pietradefusi e Venticano

Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto di Avellino dott.ssa Paola Spena. Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno svolto servizi finalizzati al controllo del territorio, con un presidio costante - mediante l’impiego contemporaneo di 7 pattuglie - nei comuni di Sturno, Gesualdo, Montemiletto, Pietradefusi e Venticano.

L’attività di prevenzione dei reati predatori si è articolata anche mediante l’attivazione di una serie di posti di controllo tra Sturno e Frigento, che hanno consentito l’identificazione degli occupanti di oltre 50 veicoli.

Durante tali operazioni sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare tre soggetti, due uomini ed una donna, tutti dimoranti nella provincia di Salerno e gravati da plurimi precedenti di polizia. I tre, che non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in zona, sono stati proposti per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Sturno, e pesantemente sanzionati per alcuni violazioni al Codice della Strada.

Un tentativo di furto si è registrato in Fontanarosa dove i ladri si sono introdotti all’interno di un’abitazione da una finestra lasciata aperta, scappando dopo essere stati scoperti a bordo di un’autovettura. Il veicolo è stato a lungo ricercato in tutti i comuni limitrofi; attività che ha permesso di sventare un ulteriore tentativo di effrazione ai danni di una tenuta vinicola tra Sant’Angelo all’Esca e Luogosano. I ladri, infatti, hanno fatto appena in tempo a forzare il cancello pedonale per poi darsi a precipitosa fuga al sopraggiungere di una pattuglia impiegata nei servizi.