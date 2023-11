Avellino, pirata della strada travolge donna e si dà alla fuga in via Pescatori Diversi testimoni ma nessuno si è fatto avanti per fornire indicazioni utili all'identificazione

Una donna di 55 anni ha riportato gravi ferite dopo essere stata travolta ad un incrocio e non soccorsa da un pirata della strada. La donna, al volante di una Fiat 600, percorreva via Pescatori (contrada Baccanico) quando, all'altezza dell'incrocio con via Costantino Del Franco, è stata letteralmente travolta da una Fiat Panda con al volante un uomo, che proveniva a velocità sostenuta e non si è fermato allo stop previsto dalla segnaletica stradale. L'impatto, tanto violento quanto inevitabile, tra le vetture, ha lasciato la conducente della Fiat 600 lettaralmente sotto choc. Mentre il conducente della Panda, dalla descrizione fornita dalla vittima un uomo di mezza età, con la barba e i capelli lunghi raccolti, ha ingranato la marcia, fuggendo verso via Tagliamento, lasciando la donna sul posto, ferita e disorientata.

L'episodio, puntualmente denunciato ai carabinieri, avrebbe avuto più di un testimone, ma nessuno, per il momento, si è fatto avanti per fornire dettagli e aiutare i carabinieri nell'identificazione del pirata della strada. Diverse le ipotesi riguardo la sua inspiegabile fuga: la Panda era priva di assicurazione, l'uomo era in stato di ebrezza o, ancor più grave, aveva molte difficoltà a spiegare il perché dell'alta velocità sostenuta.

Si aspetta il riscontro dei carabinieri sulla rete delle telecamere, private e comunali, presenti lungo il percorso. Chiunque avesse informazioni è pregato di rivolgersi ai carabinieri del comando di Avellino.