Morto dopo il by pass gastrico: l'ultimo saluto a Francesco I colleghi dell'Air lo hanno omaggiato con un saluto speciale

Momento di grande commozione al deposito Air, dove Francesco Estatico lavorava. Oggi nel giorno dell'ultimo saluto, i suoi colleghi lo hanno voluto omaggiare così: fiori, palloncini e pullman dell'Air con la scritta ciao Francresco. Poi il feretro ha proseguito il suo viaggio verso la chiesa di Avella, dove si sono celebrati i funerali del 35enne, morto al "Fatebenefratelli" di Benevento dopo tre interventi di bypass gastrico.

Francesco Estatico aveva affrontato tre delicati interventi nell’arco di 12 giorni presso l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento. L'autista dell'Air è deceduto il 3 novembre scorso per delle complicanze post operatorie. Ora solo l’autopsia eseguita sulla salma del 35enne farà luce sulle cause che hanno portato alla morte Francesco. Autopsia eseguita alla presenza dei consulenti Emilio D’Oro, Umberto De Gennaro, il professore Vincenzo Neri e Noè De Stefano. La famiglia Estatico, tramite il suo legale, ha nominato, come consulente di parte, il professore Antonio Cavezza di Napoli. Tra 60 giorni verranno depositate le conclusioni della relazione medico legale.